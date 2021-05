© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piano nazionale di ripresa e resilienza, una parola il cui significato è sconosciuto al 99 per cento dei cristiani normali. I francesi hanno parlato di Piano di Rilancio, punto. Noi “pnrr”, come sigle a galassie di nuova scoperta". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)