Enogastronomia: MoliseFood, sviluppo internazionale per eccellenza made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa sinergia ha accelerato lo sviluppo della linea prodotti a brand MoliseFood e siamo in grado di penetrare nella Gdo europea posizionando una serie di prodotti nella fascia di qualità superiore", sottolinea dal canto suo Francesco Caterina, direttore generale di MoliseFood. "La strategia marketing adottata sin dal principio ha reso il nome del progetto un marchio ed una garanzia, grazie al quotidiano impegno dei soci e dei dipendenti di avere sempre il miglior prodotto sullo scaffale", osserva. Quindi già ora, ma sempre più nei negozi del gruppo, i prodotti selezionati e ritenuti "eccellenze del made in Italy" vengono targati MoliseFood. L’obiettivo è quello di poter lanciare a breve una linea completa, all’insegna sempre della qualità e delle materie prime selezionate. (Com)