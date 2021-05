Recovery: De Luca, non è vero che 40 per cento risorse saranno destinate al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato evento più significativo della settimana e ha registrato una polemica da parte mia in relazione a finanziamenti per il Sud. Questo piano di rilancio può contare su massa finanziaria enorme: è sicuramente un successo del governo italiano, non avremmo immaginato di avere oltre 200 mld di euro. Partiamo da elemento di novità positivo. Questa è occasione quasi unica per rilancio e modernizzazione del Paese ma anche per il riequilibrio territoriale, sociale tra Nord e Sud". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "La gran parte delle risorse europee sono state date all’Italia per questo obiettivo. Detto che dobbiamo sottolineare in maniera positiva la conquista di queste risorse, rileviamo due criticità: quantità di risorse destinate al Sud. Dicono il 40 percento, non è così. Per arrivarci hanno utilizzato un capitolo finanziario già esistente del fondo sviluppo e coesione già destinate al Sud. Hanno preso 40 mld di euro e messi nel piano. Poi hanno ridotto a 15 i mld spostati su programma rilancio Italia, in ogni caso è il risultato di questo trasferimento di risorse. Non è percentuale interna". (Ren)