Campania: De Luca, con linguaggio barocco e burocratismo partiamo molto male

- "In questo modo partiamo male. Chi ha inventato questa resilienza, quelli passati dall’essere fiduciosi all’essere confidenti perché fa più radical chic. Abbiamo avuto lo stomaco di cambiare nome al ministero dell’Ambiente per Transizione ecologica, unico risultato è cambio della carta intestata: cari amici, noi siamo e rimaniamo figli del barocco e dell’Arcadia, il burocratismo è quasi un dato genetico incancellabile del nostro Paese. Se partiamo così, io credo che ci siano motivi per non avere grande fiducia nel futuro". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)