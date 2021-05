Campania: De Luca, settimana prossima Capri sarà isola Covid free

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prossima settimana Capri sarà isola Covid Free e faremo campagna di promozione mondiale. Avvieremo grande campagna perché è grande attrattore per tutta Italia, abbiamo intenzione di dare priorità a categorie economiche. Firmato accordo con Confindustria e sindacati, accordi con 250 aziende pronte a vaccinare con personale proprio. Intendiamo dare priorità a turismo e costiera sorrentina, amalfitana, cilentana e litorale domitio. Per maggio dobbiamo completare le vaccinazioni se non vogliamo regalare milioni di turisti a Spagna, Grecia e Croazia". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)