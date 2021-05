Sport: Liris, Gabriele Gravina è un orgoglio per l'Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale abruzzese allo sport, Guido Liris, ha affermato che "Gabriele Gravina è un orgoglio per l'Abruzzo, in Italia e nel mondo. Gli esprimo - ha aggiunto - grande gratitudine per ciò che sta facendo, soprattutto in questo periodo in cui si è trovato a gestire una situazione non facilissima da cui è uscito a testa altissima, palla al piede, come si direbbe nel calcio". Stamani, in occasione della visita del presidente della Federazione italiana giuoco calcio, Gabriele Gravina, all'Aquila, nella sede del Comitato regionale Abruzzo, alla presenza del presidente Concezio Memmo e del consigliere federale Daniele Ortolano, Liris ha aggiunto: "La Regione sta facendo il massimo per lo sport abruzzese: abbiamo idee, progettualità e volontà di sostenere un settore che è un vero e proprio ammortizzatore sociale. Stamattina è partito il bando per i contributi destinati allo sport di interesse nazionale. Ieri abbiamo intercettato la possibilità di stanziare ulteriori 10 milioni di euro per l'impiantistica sportiva, grazie a un mio preciso impegno". (Gru)