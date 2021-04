Sardegna: intesa Regione-Enel X per la mobilità elettrica, saranno istallati 1148 nuovi punti di ricarica in tutta l'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo progetto è collegato al bando di 2,4 milioni di euro, destinato alle piccole e medie imprese che dispongono di aree accessibili al pubblico, per la realizzazione delle colonnine di ricarica elettrica veloce lungo le principali reti di collegamento tra i maggiori centri urbani (SS 131, SS 131dcn, SS 729 - Nuova Sassari-Olbia, SS 130, SS 125, SS 554 e SS 195). La Sardegna potrà così disporre di una prima importante rete capillare di infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico che consentirà di dare una forte spinta allo sviluppo della mobilità elettrica, nonché favorire iniziative economiche basate su forme di mobilità alternativa". "Prosegue il piano di investimenti per la mobilità sostenibile previsti nel Piano energetico regionale, che ha già visto finanziate 180 Amministrazioni comunali, per la dotazione di un auto elettrica, e 250 imprese che hanno ricevuto un contributo (70%) per l'acquisto di auto elettriche", ha concluso Pili, annunciando che "nei prossimi mesi, ci saranno i rifinanziamenti dei bandi, sia per i Comuni che per le imprese, con l'obiettivo di dare impulso al progetto di mobilità sostenibile verso per una Sardegna più smart e più green. Insieme ad altri investimenti, come quelli nelle smart grid e nelle rinnovabili in generale, si potrà dare ancora maggiore impulso all'innovazione in termini energetici dell'intero territorio regionale". (Rsc)