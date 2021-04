Campania: De Luca, dobbiamo fare come Germania per risolvere questione del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se vogliamo affrontare problema del Sud, dobbiamo fare come Germania dopo caduta di Muro di Berlino. Dopo venti anni, con un impegno prima di tutto ideale, ha riunificato in termini di sviluppo il Paese, ha risolto quella che per loro era la questione “orientale”. Queste operazioni si fanno sulla base di grande motivazione ideale e forza politica. questo in Italia non sta accadendo". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta sociale. (Ren)