Campania: De Luca, sfido governo a dare a campani stessi vaccini altri italiani

- "C’è una seconda occasione: date ai campani la stessa percentuale di vaccini che date al reto d’Italia. Siamo gli ultimi in percentuale rispetto a popolazione. Una terza occasione che vi offro è di approvare proposta di legge a parlamento italiano che riguarda semplificazione norme appalti così come proponiamo puntualizzazione figura di reato abuso d’ufficio". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta sociale. (Ren)