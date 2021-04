Vaccino: Regioni, raggiunta quota 500 mila dosi somministrate in un giorno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Veneto ha effettuato ieri 48.492 vaccinazioni, riferisce il presidente Luca Zaia: “E' sicuramente un primato almeno rapportato alla popolazione. Ho sentito il generale Figliuolo fino a tarda notte, dandogli gli aggiornamenti. E' un bel risultato, voglio ringraziare quelli che ci hanno messo l'anima. E' l'occasione per ricordare che la vaccinazione è la via d'uscita". "Stanotte abbiamo aperto ai 58-59enni siamo già a circa 35 mila prenotazioni, con punte di 770 prenotazioni al minuto", spiega il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il Lazio è a circa 1,9 milioni somministrazioni, e "puntiamo a raggiungere le 40 mila dosi al giorno, dopodomani apriremo un altro hub. Confidiamo, se arrivano le dosi, dal 20 di andare in farmacia con J&J". Migliora la situazione. Entro metà luglio sarà vaccinato il 60 per cento della popolazione e a settembre si prevede l’inizio dell’immunità di gregge. Ma risale l'indice Rt nazionale di contagio, che la scorsa settimana era a quota 0,81 e torna al valore 0,85. Scende l'incidenza, il valore è a 146 rispetto al 152 della settimana scorsa. Il numero di Regioni e Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva sono 8 contro le 12 della settimana precedente. Nessuna Regione a rischio pandemico alto, per 11 è moderato. (Com)