Covid: Garante privacy, aperta istruttoria su "Coronapass Alto Adige"

- Il Garante per la protezione dei dati personali ha aperto un’istruttoria per verificare la liceità del progetto locale di "certificazione verde" Covid, avviato dalla provincia autonoma di Bolzano. Lo comunica in una nota l'Autorità garante per la privacy. In base alle dichiarazioni pubbliche rilasciate dall’ente provinciale e al testo di una specifica ordinanza adottata dal suo presidente, verosimilmente già dal 26 aprile solo i possessori del cosiddetto "Coronapass Alto Adige" possono accedere a determinate strutture ricettive, luoghi ricreativi e di formazione, nonché partecipare ad altre attività, come eventi e pratiche sportive. Il pass viene rilasciato solamente alle persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione, a chi è guarito dal Covid o ha da poco eseguito un test negativo. (segue) (Com)