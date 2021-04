Campania: De Luca, numeri vaccinazione rappresentano un unicum in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo vaccinato 100 percento operatori sanitari, 90 percento con seconda dose. Unicum in Italia. 100per cento ultra 80enni, 85 seconda dose. Cento per cento ospiti Rsa, 84 già con seconda dose, 90 percento personale scolastico ha avuto prima dose. Abbiamo completato prima dose per forze dell’ordine. Complessivamente per over 70, 74 per cento ha avuto la dose. Avessimo avuto tutti i vaccini che spettavano alla Campania avremmo già fatto tutto. Al di là da fesserie che sentiamo da sistema informazione che ha creato bolla mediatica da cui fanno fatica a fuori uscire dati reali". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)