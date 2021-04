Terremoti: Coltorti (M5s), Superbonus rafforzato cruciale per Centro Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordiamo che tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, gli edifici resi inagibili dal sisma del 2016 sono circa 80 mila: una platea potenziale molto vasta. Come ulteriore strumento, c'è il Superbonus rafforzato per chi decide di non attingere alle risorse stanziate ad hoc per la ricostruzione. In questo caso - prosegue - i tetti di spesa saranno più alti del 50 per cento. Come specificano le linee guida, per l'adeguamento antisismico da 96 mila si passa a 144 mila euro di tetto di spesa, ad esempio. Gli stop and go del processo di ricostruzione nei centri interessati dal sisma di questi anni sono noti. Con queste nuove agevolazioni, l'auspicio è di aprire un biennio intenso di nuovi cantieri. Nel frattempo, continuiamo a lavorare per la proroga del Superbonus a tutto il 2023, vitale per accrescere l'effiicacia della misura". (Com)