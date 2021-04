Piemonte: documentario dedicato a Marcello Martini per 76° anniversario liberazione lager Mauthausen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 5 maggio, 76° anniversario della liberazione del lager di Mauthausen, l’Associazione “La Memoria Viva - Umanità senza confini” di Castellamonte (Torino) presenterà il documentario “Da Adolescente a Stück 76430”, dedicato a Marcello Martini, il più giovane deportato politico italiano. L’evento, con il patrocinio del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte, si articolerà nell’arco della giornata con una serie di iniziative che si svolgeranno nel rispetto rigoroso delle norme imposte dalla pandemia. Dalle 15, sui canali Facebook e Youtube del Consiglio e sul sito dell’Associazione (www.lamemoriaviva.it) verrà presentato in prima visione il docufilm che rimarrà in seguito a disposizione di tutti per la libera visione. Al termine della presentazione (16.30), in diretta streaming sul sito de La Memoria Viva si terrà un incontro virtuale dal titolo “76430, il dovere della testimonianza”. Interverrà il vicepresidente del Consiglio Mauro Salizzoni. Dalle ore 9 alle ore 13, presso l’ufficio postale di Castellamonte, sarà disponibile un annullo filatelico speciale predisposto da Poste Italiane per ricordare la figura di Martini. Il documentario e la registrazione dell’incontro “76430, il dovere della testimonianza”, verranno messi a disposizione di tutte le scuole ed enti che ne faranno richiesta, e rimarranno per sempre negli archivi dell’ Associazione e usufruibili liberamente on line. (segue) (Rpi)