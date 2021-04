Piemonte: Regione, incontro con rappresentanti spettacoli viaggianti per riaprire i luna park

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 5 maggio l'assessorato al Commercio del Piemonte incontrerà in videoconferenza i rappresentanti dello spettacolo viaggiante per concordare - con gli enti locali - la stesura di un protocollo regionale per riaprire in sicurezza i luna park. In molti Comuni l’attività è stata vietata in base al principio di massima precauzione per scongiurare il rischio di allungare la catena dei contagi. "La Regione – spiega l’assessore al Commercio, Vittoria Poggio – è da tempo impegnata in un dialogo con gli enti locali attraverso Anci e Uncem, ma adesso è arrivato il momento di tracciare una linea sul passato e pensare a un futuro di riaperture con la stesura di un protocollo di sicurezza regionale per disciplinare lo svolgimento di queste attività. A tutti deve essere garantita la possibilità di lavorare". Alla conferenza prenderanno parte Massimo Pittaluga dell’Associazione Nazionale Spettacolo Viaggiante, i rappresentanti di UNCEM (unione nazionale comuni enti montani), ANPCI (associazione nazionale piccoli comuni), ALI (autonomie locali italiane) e della Consulta Aree Verdi Vaste. (Rpi)