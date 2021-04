Vaccino: Regioni, raggiunta quota 500 mila dosi somministrate in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino", annuncia il ministro della Salute, Roberto Speranza. Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, sottolinea che "in poche settimane la campagna di immunizzazione della popolazione ha registrato un'importante e costante accelerazione. Faccio i miei complimenti al generale Figliuolo e al capo della Protezione civile Curcio per questo decisivo traguardo. E ringrazio gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, i farmacisti, per il loro prezioso e indispensabile lavoro". Ieri in Lombardia, commenta in una nota della Conferenza delle Regioni il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, "abbiamo superato le 110 mila vaccinazioni, sulle 500 mila nazionali. Ottimo traguardo. La campagna va 'quasi' a pieno regime. Potremmo fare anche di più". "Record di vaccini in Toscana. Ieri ne abbiamo somministrati 37 mila, ben oltre la soglia richiesta dal Governo a livello nazionale. Conferma che la macchina organizzativa è all'altezza della sfida", afferma il presidente Eugenio Giani. "Come regione Basilicata - sottolinea il presidente Vito Bardi - siamo contenti di aver contribuito a tale risultato, superando il target assegnatoci, come riportato anche dai principali giornali nazionali. Abbiamo appena superato le 180.000 somministrazioni totali ed entro domenica arriveremo a 200.000. Con Draghi e Figliuolo - conclude il presidente - c'è stato un innegabile cambio di passo e con i sostanziosi arrivi di vaccini possiamo in pochi mesi uscire dall'incubo della pandemia". (segue) (Com)