Covid: Garante privacy, aperta istruttoria su "Coronapass Alto Adige" (2)

- Come già segnalato al governo in relazione al progetto nazionale di certificazione verde introdotto con il decreto Riaperture, il Garante ribadisce che i trattamenti dei dati personali connessi all’avvio di iniziative che limitano fortemente i diritti e le libertà delle persone, possono avvenire solo nel quadro di un’idonea base giuridica a seguito di una valutazione dei rischi e con l’adozione di adeguate misure a tutela degli interessati. Nella comunicazione trasmessa alla provincia autonoma di Bolzano, il Garante segnala che si riserva ogni valutazione in ordine all’adozione di provvedimenti finalizzati ad imporre una limitazione provvisoria o definitiva del trattamento dei dati previsto nel progetto di certificazione verde locale, incluso il divieto di trattamento. (Com)