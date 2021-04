Napoli: 24enne morta a Pompei, probabile ipotesi suicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sarebbe tolta la vita la giovane Grazia Severino, 24enne di Pompei (Napoli) trovata morta nella serata di ieri in una traversa di via Carlo Alberto. Le prime ricostruzioni dei soccorritori, che ipotizzavano sevizie e violenza sessuale, sarebbero state smentite dalle analisi del medico legale nominato dalla Procura di Torre Annunziata, per il quale sarebbe più probabile la pista del suicidio. La giovane, iscritta alla facoltà di matematica dell'Università di Salerno, era affetta da patologie psichiche per le quali era in cura da diversi anni. Sulla vicenda indaga la Procura di Torre Annunziata. (Ren)