Covid: Piemonte guida missione italiana per portare ossigeno in India

- Sarà composto dal personale del gruppo maxi-emergenza della Regione Piemonte il team italiano che interverrà in India per prestare soccorso alla popolazione stremata dalla pandemia, che sarà coordinato dal Dipartimento nazionale della Protezione civile. La Regione ha infatti risposto alla richiesta arrivata dal Governo, dopo l’appello lanciato dall’India, arrivata ieri sera, quando il premier Draghi ha chiamato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: "Quando l’Italia e qualcuno che ha bisogno chiama, il Piemonte risponde sì - sottolinea Cirio, che aggiunge - il presidente Draghi ha voluto esprimere personalmente il suo ringraziamento al Piemonte e ci ha detto di essere orgoglioso. Si è anche complimentato per il traguardo che abbiamo raggiunto oggi in Piemonte con più di 40 mila vaccini somministrati". Il Piemonte metterà a disposizione il proprio Emergency Team Type 2 (EMT2), in grado di fornire ossigeno a un intero ospedale tradizionale, oppure a un ospedale da campo, attraverso un sistema di produzione già utilizzato l’anno scorso nell’ospedale temporaneo delle Ogr a Torino. (segue) (Rpi)