Sardegna: Confartigianato, nel primo trimestre settore in leggera tendenza positiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il settore artigianale della Sardegna, dopo oltre 15 anni segnati da una incessante sequenza di chiusure e saldi negativi, il primo trimestre di quest'anno segna una leggera tendenza inversa, con una crescita delle realtà artigiane (+28), equivalenti a +0,08 per cento, sullo stesso periodo dello scorso anno. Un piccolo risveglio del settore certificato dai dati rielaborati dall'Ufficio studi di Confartigianato imprese Sardegna, che ha confrontato i dati Movimprese-Unioncamere del settore artigiano del trimestre gennaio-febbraio-marzo 2021 con quelli del 2020. In questo primo scorcio dell'anno, il comparto ha registrato 666 nuove aperture contro 638 chiusure, facendo segnare, come anticipato, un insperato saldo positivo di 28 realtà, portando le imprese a un totale di 34.253. Nel 2020, quando la pandemia era all'inizio, venivano registrate 543 nuove attività e ben 902 cessazioni, per un bilancio negativo di -359. La differenza tra il primo trimestre dell'anno chiuso e quello appena iniziato, per questo, porta il bilancio a + 393 realtà. Su questi dati, soprattutto quelli del crollo delle chiusure, è facile ipotizzare l'esistenza di una "platea nascosta" di realtà che in altre circostanze avrebbero già comunicato di aver chiuso i battenti. (segue) (Rsc)