Napoli: Diocesi Pompei, 24enne morta, ferita al cuore per l’intera comunità

- "Dolore, tanto dolore; una ferita al cuore per l’intera comunità pompeiana". Così don Ivan Licinio, responsabile per la pastorale giovanile della Diocesi di Pompei, ha commentato su Facebook la notizia della morte della giovane Grazia Severino. "In attesa di comprendere le dinamiche di questa tragedia - prosegue - possiamo solo stringerci intorno alla famiglia di Grazia e pregare insieme per loro. Verrà il momento delle disamine e delle analisi di quanto accaduto ma solo dopo che avremo fatto nostro il grido di dolore di chi conosceva e amava questa giovane vita spezzata. Ora come comunità piangiamo un pezzo di noi a cui abbiamo dovuto rinunciare maledettamente presto", conclude. Anche la Chiesa di Pompei è intervenuta tramite i social: "La Chiesa di Pompei, in preghiera, si unisce al dolore della famiglia Severino per la perdita della giovane Grazia. La Madonna del Rosario la accolga tra le sue braccia amorevoli e sostenga i genitori, i familiari e gli amici". (Ren)