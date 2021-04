Abruzzo: Pepe chiede riduzione pedaggi sulla A24 per lavori in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un risoluzione per chiedere alla regione Abruzzo di attuare misure urgenti tese alla riduzione dei pedaggi a causa delle opere manutentive in corso sull'Autostrada A/24 Teramo-Roma. È stata presentata dal consigliere regionale Dino Pepe (Pd). "Gli interventi in atto stanno creando molti problemi agli automobilisti. Nello specifico, si pensi ad esempio, al Traforo del Gran Sasso che ad oggi, da oltre un anno, a causa delle vicende note, è percorribile su una sola corsia per senso di marcia - spiega Pepe - e con limite di velocità massima di 60 Km/orari per tutti i mezzi e con una distanza minima di 50 metri tra i veicoli questo stato di cose incide fortemente sui tempi di percorrenza causando forti complicazioni all'utenza per questo ho voluto chiedere un intervento di riduzione del pedaggio specifico in proporzione al tratto interessato dove si ravvisa oggettivamente un peggioramento del servizio". "Una situazione di forte disagio per una delle autostrade d'Italia in cui il costo dei pedaggi è tra i più onerosi per l'utenza e questo malgrado da più parti sia stata chiesta, anche in passato, una sensibile riduzione dei suddetti costi tenuto anche conto che la A24, la cosiddetta Teramo-L'Aquila-Roma, è l'arteria principale di collegamento per diversi comuni abruzzesi dell'entroterra già duramente colpiti dagli eventi sismici del 2009 e 2016/17 e che non possono contare nemmeno sui collegamenti su ferro". (segue) (Gru)