Napoli: de Magistris incontra l'ambasciatore francese

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha incontrato oggi a Palazzo san Giacomo l'ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset, in visita in città per una serie di iniziative che si svolgeranno al Consolato francese di via Crispi. L'alto diplomatico, che era accompagnato dal console generale Laurent Burin des Roziers, si è intrattenuto un un cordiale colloquio con il primo cittadino. De Magistris, prima delle foto di rito e al termine dell'incontro, ha donato a Masset una stampa raffigurante una veduta di Napoli che è stata molto apprezzata. (Ren)