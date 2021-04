Vaccino: Regioni, raggiunta quota 500 mila dosi somministrate in un giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''La Liguria - evidenzia il presidente Giovanni Toti - è prima in Italia nella classifica sulle somministrazioni dei vaccini, con il 91 per cento di dosi fatte su quelle consegnate. Premettendo che a noi le classifiche non interessano e che la campagna di vaccinazione non deve diventare una competizione tra Regioni ma essere efficiente ed efficace, mi ha però fatto molto piacere vedere la Liguria in quella posizione, soprattutto pensando al grande lavoro che c'è dietro". "Obiettivo raggiunto. Avanti così", commenta il presidente Alberto Cirio le oltre 47 mila vaccinazioni realizzate dal Piemonte, ben superiore all'obiettivo, che era di 40 mila. In un appello alla vaccinazione per la scarsa adesione dei cittadini in Friuli Venezia Giulia, il presidente Massimiliano Fedriga afferma: "Chi può prenotarsi lo faccia, dobbiamo mettercela tutta. Abbiamo le potenzialità per arrivare in Fvg fin quasi a 17 mila somministrazioni al giorno ma se chi ha diritto non si vaccina allora rischiamo di vanificare ogni sforzo". (segue) (Com)