Covid: Torino, nuovo hub vaccinale al Castello di Rivoli, è il primo in un museo

- Nuovo hub vaccinale in Piemonte. E' stato inaugurato oggi al Castello di Rivoli (Torino), negli spazi del Museo di Arte Contemporanea. E' il primo in Italia in uno spazio museale: "La cultura si mette in questo mondo al servizio della sicurezza sanitaria – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Vittoria Poggio - Mi auguro che anche altre istituzioni culturali italiane e Piemontesi possano seguire questa sperimentazione in un momento in cui serve il contributo di tutti per portare il Paese fuori dall’emergenza e in sicurezza dal punto di vista sanitario in vista del ritorno delle attività a una nuova normalità". Per tre giorni alla settimana, da giovedì a sabato, fino alla fine di luglio, nelle sale del castello saranno inoculate 100 dosi di vaccino al giorno. Gli spazi al terzo piano, dove è allestita la mostra di "wall painting" di Claudia Comte, hanno permesso di predisporre postazioni vaccinali e aree per il monitoraggio post-immunizzazione in un locale sicuro nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalla legge ma dove è anche possibile ascoltare musica d’ambiente che accompagna la rassegna dedicata alla relazione tra arte e terapia. "Sono lieta – ha aggiunto la presidente del Museo, Francesca Lavazza - che il Castello di Rivoli abbia messo a disposizione alcuni dei suoi spazi come Hub vaccinale per il proprio territorio. Un’iniziativa avviata dalla Direttrice Carolyn Christov-Bakargiev con l’assenso del Consiglio di Amministrazione, che sottolinea il valore civile dei luoghi con funzioni pubbliche come il nostro Museo nel mettersi a servizio della comunità, trasmettendo un messaggio di vicinanza in un momento ancora difficile come quello che stiamo vivendo". (Rpi)