Covid: Patriarca (FI), tutelare settore turistico vale il 15 percento del Pil Campania

- "Ora o mai più. Il tempo delle riflessioni è scaduto: è arrivato invece il tempo di agire e di mettere in campo soluzioni efficaci, sia dal punto di vista del sostegno finanziario sia dell'attività legislativa, per evitare il collasso del settore turistico". Lo ha dichiarato Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Campania. "Il comparto ricettivo insieme a quello del trasporto privato - ha continuato l'esponente del partito di Silvio Berlusconi - rischiano di non potersi più risollevare, dopo oltre un anno di stop innescato dalla pandemia. L'ormai imminente stagione estiva rappresenta l'ultima spiaggia per un segmento che da solo vale il 15 percento del Pil della regione. Un asset strategico per la nostra economia che dobbiamo assolutamente tutelare". "Siamo già in ritardo rispetto ad altri Paesi europei - ha aggiunto Patriarca - le istituzioni locali e nazionali hanno il dovere di evitare danni non solo al tessuto socio-economico ma anche a quello fortemente identitario della Campania, una regione dalla storica vocazione turistica". "Esprimiamo piena solidarietà e massimo sostegno agli operatori della filiera del turismo che si ritroveranno a manifestare il primo maggio, in piazza, a Pompei. Alla loro voce si unirà la nostra, perché sia sconfitto il Covid e non il lavoro", ha concluso Annarita Patriarca. (Ren)