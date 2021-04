Abruzzo: Pepe chiede riduzione pedaggi sulla A24 per lavori in corso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tal senso la riduzione dei pedaggi autostradali - evidenza Pepe - rappresenta un vero punto di svolta in un'ottica di rilancio economico e produttivo della nostra regione oltre che un reale sostegno per quei soggetti che quotidianamente si spostano dall'Abruzzo verso la Capitale, un fattore non da poco considerati i risvolti economici e la crisi generata dalla pandemia". Per questi motivi chiede al presidente Marsilio ed all'intera Giunta "di impegnarsi per avviare, da subito, con la società Strada dei Parchi, con Anas Spa e con i ministeri competenti ogni interlocuzione utile a definire un intervento strutturato al fine di ottenere una riduzione generalizzata delle tariffe della autostrada A/24, di chiedere un particolare sconto o degli appositi voucher per i pendolari che ogni giorno si muovono tra l'Abruzzo e Roma; a richiedere ed ottenere, dal concessionario autostradale, una riduzione del pedaggio in proporzione al tratto interessato dove si ravvisa un peggioramento del servizio per riduzioni delle corsie di marcia o per specifiche limitazioni alla viabilità (quali ad esempio: riduzione della carreggiata, interdizione di veicoli pesanti, chiusura di alcune uscite, ecc.), nonché di quei tatti dove insistono specifiche limitazioni alla velocità massima consentita, con conseguente aumento dei tempi di percorrenza". (Gru)