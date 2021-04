Sardegna: Coldiretti, ministro deciderà criteri di transizione di Piano sviluppo rurale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancanza di accordo ha consegnato nella mani del ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, il potere decisionale. Prende corpo l'ipotesi di proseguire con la conferma dei metodi attuali per il 90 per cento dei fondi per il 2021 e per il 10 per cento con i nuovi. Mentre per il 2022, il 70 per cento con lo storico e il 30 per cento nuovi. "Un criterio che non ci favorisce - afferma il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -. A giorni il ministro deciderà anche perché si arriva in ritardo e rimane poco tempo per ripartire con i nuovi bandi". (Rsc)