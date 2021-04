Sardegna: Confartigianato, nel primo trimestre settore in leggera tendenza positiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dati in chiaroscuro, arrivano, invece dalle Province; in quella di Cagliari, con 13.275 microimprese artigiane attive, hanno aperto in 198 e chiuso in 223, con un saldo attivo di -25. A Nuoro si è registrata una crescita di cinque imprese, dovuta a 123 nuove iscrizioni e 118 cancellazioni che hanno portato il totale a 6.479 aziende. Decrescita, nella provincia di Oristano: su un totale di 2.430 attività, si sono registrate 37 iscrizioni e 59 cancellazioni, con un relativo saldo negativo di -22. Ottima performance del Nord Sardegna (Sassari-Gallura) con 12.069 imprese artigiane attive, frutto di 308 nuove attività e 238 cancellazioni, che danno un saldo di +70. I dati che arrivano dalle Camere di commercio raccontano come il leggero aumento delle imprese artigiane sia dovuto da una, mai registrata, combinazione di fattori. Il primo è dovuto alla ripresa dell'edilizia: questa, trainata dal superbonus e da tutti gli altri incentivi per il "sistema casa", ha consentito l'emersione di "entità" che prima galleggiavano nel sommerso. Inoltre, per tutte le tipologie d'impresa, sono attive leggi, come la 949, che incentivano fortemente le realtà artigiane con un fondo perduto al 40 per cento. Infine, tra la conclusione del 2020 e l'inizio del 2021, vi è stata anche l'entrata a regime dei vari decreti Sostegni e Ristori e del credito garantito dallo Stato, elementi che rendono conveniente continuare a stare sul mercato. (segue) (Rsc)