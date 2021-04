Sardegna: Confartigianato, nel primo trimestre settore in leggera tendenza positiva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo anche registrato anche la nascita di nuove imprese strutturate - spiegano Antonio Matzutzi e Daniele Serra, presidente e segretario di Confartigianato imprese Sardegna -, ma c'è una interessante crescita di imprese di servizi per la casa, il cui titolare, nella maggior parte dei casi, è anche l'unico dipendente. Quindi, se è cresciuto in maniera sostenuta il numero delle imprese aperte, il numero degli addetti è rimasto, pressoché, invariato". Un secondo fattore, da tenere sott'occhio e analizzare nei mesi a venire, è dato dallo "spacchettamento" di imprese che prima avevano dei dipendenti fissi e che ora sono state trasformate in imprese unipersonali, incentivate anche dall'utilizzo del nuovo regime forfettario dei minimi (65 mila euro), molto più conveniente per quelle realtà che hanno un basso giro d'affari. (Rsc)