Donbass: indagato 50enne cagliaritano per arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo (3)

- Già nell'agosto dello scorso anno, quando l'indagato aveva manifestato l'intenzione di lasciare in breve tempo la Sardegna per raggiungere con tutta probabilità i territori del Donbass, gli investigatori della Digos, in occasione di una perquisizione delegata dall'Autorità giudiziaria presso l'abitazione dell'indagato, avevano rinvenuto e sequestrato materiale informatico la cui analisi aveva restituito immagini, video e documenti che avevano confermato la sua militanza nelle truppe filorusse. Dall'analisi dei dispositivi sequestrati è emersa anche una cospicua quantità di materiale sull'addestramento militare e sulle più svariate tecniche impiegate nei conflitti bellici: tecniche di sopravvivenza, di gestione dello stress da combattimento, tecniche di orientamento e di cartografia, perfino un manuale sull'uso dei fucili d'assalto, dei mortai e sull'addestramento dei cecchini nell'utilizzo dei fucili di precisione. Sempre in quella occasione, i poliziotti hanno sequestrato dei manoscritti in cui l'indagato aveva motivato in maniera chiara e puntuale la sua presenza in Donbass, specificando che l'unica modalità con cui poteva contribuire alla lotta era la "reazione armata". (segue) (Rsc)