Napoli: beni confiscati, riunione in prefettura del tavolo per la rifunzionalizzazione

- Nella mattinata di oggi, presieduta dal Prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è svolta una riunione concernente la tematica del riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai Comuni dell’ambito metropolitano. L'annuncio in una nota della prefettura di Napoli. All’incontro hanno partecipato l’assessore alla legalità, sicurezza e immigrazione della Regione Campania, Mario Morcone, il direttore dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Bruno Corda, i sindaci di alcuni Comuni dell’area metropolitana, i presidenti della camera di Commercio, dell’Unione Industriali, dell’Abi regionale e nazionale, di Confcommercio, Confesercenti, Confapi, alcune associazioni di artigiani nonché i presidenti della Fondazioni con il Sud e il segretario generale della Fondazione Banco di Napoli. La Prefettura di Napoli "ha svolto un accurato monitoraggio con tutti i Comuni interessati dell’area metropolitana, al fine di superare le criticità e dare impulso all’attività di rifunzionalizzazione. Al riguardo, è emerso un insufficiente riutilizzo di tali cespiti nonché l’esigenza di risorse finanziarie per realizzare progetti utili per la comunità". (segue) (Ren)