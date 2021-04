Napoli: beni confiscati, riunione in prefettura del tavolo per la rifunzionalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "In ragione di ciò, la Prefettura, d’intesa con le amministrazione locali, ha selezionato 15 progetti pilota al fine di sperimentare, previa sottoscrizione di un protocollo interistituzionale, un modello di cofinanziamento in partnership tra pubblico e privato, nel presupposto dell’interesse comune alla lotta contro il crimine organizzato e al miglioramento delle condizione generali di qualità della vita sul territorio, anche attraverso l’utilizzazione del patrimonio costituito dai beni sottratti alle mafie. Nell prima fase, è stata conferita priorità alle progettualità particolarmente significative sotto il profilo culturale, sociale, artistico, storico e archeologico". Infine la nota ha concluso: "Tutti gli interlocutori presenti al tavolo hanno espresso vivo interesse per l’iniziativa manifestando la propria disponibilità all’avvio di un percorso di cooperazione tra soggetti pubblici e privati. Preso atto della piena condivisione d’intenti, la Prefettura valuterà nelle prossime settimane le forme procedimentali per il passaggio alla fase successiva dell’iniziativa". (Ren)