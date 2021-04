Piemonte: rottamazione veicoli inquinanti, dalla Regione altri 10 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta del Piemonte ha approvato oggi la delibera per il rifinanziamento del bando destinato ai cittadini piemontesi per il rinnovo del parco mezzi più inquinanti. Lo ha fatto stanziando 10 milioni e 864 mila euro, grazie ai quali sale a quasi 13 milioni di euro la dotazione totale della misura, tutta dedicata al miglioramento della qualità dell’aria e allo sviluppo della mobilità sostenibile, articolata su quattro linee (Linea A: rottamazione del vecchio veicolo e acquisto di uno nuovo a basso impatto ambientale; Linea B: sostituzione ciclomotori e motocicli con nuovi ciclomotori e motocicli a trazione elettrica; Linea C: acquisto di velocipedi, biciclette e biciclette cargo anche a pedalata assistita; Linea D: rottamazione di veicoli e ciclomotori o motocicli senza acquisto di un nuovo mezzo). Aperto il 28 ottobre scorso, il bando era stato sospeso il 12 dicembre per l’alto numero di domande. Nel giro di poche ore erano state infatti presentate domande che avevano richiesto risorse maggiori di quelle messe a disposizione. In particolare sulla linea A, la cui dotazione era di 1 milione, 388mila 274 euro, a fronte di una richiesta complessiva di 7 milioni 249 mila 500 euro. Grazie al nuovo finanziamento, oltre ad esaurire le domande della linea A, verrà messa a disposizione nuova linfa per tutte le quattro linee previste dal bando. (segue) (Rpi)