Piemonte: rottamazione veicoli inquinanti, dalla Regione altri 10 milioni (2)

- “Abbiamo mantenuto la promessa di coprire completamente la richiesta di contributo per tutti i cittadini che avevano già partecipato con grandi aspettative al bando – commenta l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati - Abbiamo fatto la scelta politica di utilizzare questi fondi per adottare misure in difesa della qualità dell’aria e per rinnovare il parco veicolare piemontese con veicoli a basso impatto ambientale”. In particolare, con questa nuova dotazione finanziaria verranno prioritariamente esaurite tutte le richieste pervenute entro il 12 dicembre 2020 – 1.211 solo sulla linea A, 86 sulla B, 1.119 sulla C e 108 sulla D, quest’ultima era riferita alla sola rottamazione senza nuovo acquisto – e ci saranno nuove disponibilità pari a 4 milioni 138mila euro per tutte e quattro le linee previste dal bando. In particolare, per le nuove richieste sulla linea A, sono a disposizione oltre 2 milioni e 900mila euro che equivalgono circa a 450 veicoli; oltre 636 mila euro saranno disponibili sulla linea B, 424.400 sulla C e quasi 131mila sulla D. Sarà possibile presentare domanda fino al prossimo 30 giugno, salvo esaurimento delle risorse, secondo le regole del vecchio bando. I contributi, a fondo perduto, per l’acquisto di auto vanno da 2.500 euro a 10.000 euro, calcolati sulla base delle emissioni; per i ciclomotori o motocicli elettrici da 2.000 a 4.000 euro. Per quanto riguarda i velocipedi i contributi vanno da 150 euro per una bicicletta a 1.000 euro per bicicletta cargo per trasporto persone a pedalata assistita. Per quanto riguarda la rottamazione senza ulteriore acquisto di altro veicolo il contributo a fondo perduto è di 250 euro. (Rpi)