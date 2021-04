Giustizia: Laboccetta (Polo Sud), mia petizione viaggia alla grande, abbiamo già 3.140 adesioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre il libro denuncia di Sallusti e Palamara mantiene le primissime posizioni nella classifica delle vendite anche la petizione popolare lanciata una settimana fa da Napoli viaggia alla grande. Ci stiamo battendo affinché il Parlamento istituisca una Commissione Parlamentare di inchiesta". Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Il nostro appello ha già superato le 3.000 adesioni - prosegue il presidente di Polo Sud - Per l'esattezza ad oggi 3.140. E siamo solo all'inizio. Puntiamo a raggiungere numeri significativi. La raccolta delle adesioni terminerà il prossimo 10 giugno. Nel frattempo organizzeremo vari incontri sul tema. Il primo verso la fine di maggio in Napoli, con i due autori del famoso libro. 3 autorevoli magistrati, e 3 autorevoli rappresentanti dell'Avvocatura nazionale”. (Ren)