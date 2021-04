Sardegna: piano riqualificazione Area, 76 operatori economici interessati, il 63 per cento è sardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa con la partecipazione di 76 operatori economici la fase di consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta delle manifestazioni di interesse per il piano di efficientamento energetico degli edifici del patrimonio immobiliare pubblico. Usufruendo dei benefici fiscali derivanti dal superbonus, le imprese edili avranno la possibilità di accedere al programma che interessa circa 35 mila immobili (15.164 di proprietà Area, 19.381 alloggi in fabbricati di proprietà mista) e che sarà oggetto di un nuovo appuntamento. Si terranno infatti il 10 maggio, dalle ore 10 alle ore 16, gli incontri tra gli operatori economici che ne faranno richiesta e l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa, Area. (segue) (Rsc)