Donbass: indagato 50enne cagliaritano per arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo (4)

- Per questo, a novembre dello stesso anno, visti gli ennesimi segnali circa la sua partenza, era arrivato per l'indagato anche il provvedimento del sequestro preventivo del passaporto. Il progetto dell'uomo di recarsi quanto prima nei territori dell'Ucraina orientale non è mai venuta meno ed è stata confermata ancora dai riscontri delle indagini, che hanno rilevato le sue incessanti ricerche sul web finalizzate ad ottenere da parte delle autorità russe un visto che gli consentisse di giungere in terra russa per recarsi poi nei territori delle autoproclamate repubbliche del Donbass e partecipare al conflitto che contrappone Kiev ai separatisti filorussi. Perciò, proprio alla luce di ciò che è emerso dall'attività di indagine, oggetto dell'informativa girata all'Autorità giudiziaria, il Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Cagliari, accogliendo la richiesta della Direzione distrettuale antiterrorismo, ha ritenuto, visti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo, opportuno emanare l'ordinanza di applicazione della misura coercitiva personale del divieto di espatrio. Stamane il provvedimento è stato eseguito dagli investigatori della Digos di Cagliari, insieme ad una perquisizione. (Rsc)