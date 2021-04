Sardegna: compagnia aerea Volotea inaugura nuova rotta Cagliari-Lamezia Terme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha annunciato oggi l'avvio di un nuovo collegamento in partenza da Cagliari alla volta di Lamezia Terme. La nuova rotta, già disponibile sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio, decollerà domenica, 4 luglio. Grazie alla doppia frequenza settimanale prevista (ogni mercoledì e domenica), sarà ancora più facile e comodo, per i passeggeri sardi, imbarcarsi alla volta della Calabria. Il vettore ha riconfermato, infine, il suo portfolio voli da e per Cagliari per la Summer 21: con la nuova rotta per Lamezia Terme salgono a 16 le rotte disponibili presso lo scalo sardo, 9 in Italia e 7 all'estero. (segue) (Rsc)