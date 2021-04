Sardegna: compagnia aerea Volotea inaugura nuova rotta Cagliari-Lamezia Terme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il collegamento diretto tra Sardegna e Calabria offre nuove opportunità per entrambe le regioni - ha dichiarato David Crognaletti, Chief commercial officer di Sogaer -. Il volo di linea che collega Lamezia Terme a Cagliari è inoltre una novità assoluta per il nostro scalo. Siamo pertanto orgogliosi di essere riusciti, grazie alla proficua collaborazione con Volotea, ad avviare questo collegamento che, non solo faciliterà gli spostamenti di tutti i passeggeri che abitualmente viaggiano tra le due regioni, e che finora hanno potuto farlo solo con scali intermedi, ma soprattutto creerà nuove opportunità di sviluppo turistico tra i due territori, entrambi ricchi di bellezze naturali, artistiche e tradizioni tutte da scoprire. Un ottimo segnale di ripartenza e di rilancio della nostra economia". (Rsc)