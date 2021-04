Piemonte: sviluppo rurale e valorizzazione agroalimentari, si va verso collaborazione con Val d'Aosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un patto di collaborazione tra le due Regioni sui temi dell'agricoltura, dalla pianificazione del Programma di sviluppo rurale alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari: è ciò di cui hanno discusso oggi, a Torino, gli assessori all’Agricoltura Marco Protopapa (Piemonte) e Davide Sapinet (Valle d’Aosta). “E’ emersa la necessità di rafforzare la collaborazione tra le due regioni lavorando verso strategie comuni in agricoltura – sottolinea Protopapa – . Due territori che condividono molte delle esigenze e delle problematiche provenienti dal comparto lattiero-caseario e degli allevatori, della viticoltura eroica e della valorizzazione e della tutela del territorio rurale e di coloro che vi abitano”. “Rispetto al Piemonte, la Valle d’Aosta ha un contesto di dimensioni ridotte, con una realtà basata su piccoli numeri, – dice l’assessore all’Agricoltura della Regione Valle d’Aosta Davide Sapinet – ma riteniamo che il confronto e il lavoro comune possano essere arricchenti e proficui per entrambi, per dare forza alle istanze dei nostri territori. Saranno affrontati temi più tecnici, avviando un dialogo tra le rispettive strutture, e vogliamo creare sinergie anche per la promozione dei prodotti enogastromici, sulla scia di alcune esperienze positive avviate in passato”.(Rpi)