Migranti: Iovino (M5s), a Palma Campania (Na) un sistema criminale per raggirare i decreti flussi

- "Grazie ai decreti flussi, l'Italia si è impegnata a offrire una speranza e la dignità di un lavoro a chi arriva nel nostro Paese fuggendo dalla miseria o da chissà quali orrori. Grazie a un'inchiesta delle Iene, abbiamo scoperto che a Palma Campania, in provincia di Napoli, ci sono persone senza scrupoli che garantiscono a cittadini extracomunitari l'ottenimento del permesso di soggiorno, raggirando norme nate con un fine nobile con un espediente ingegnoso quanto criminale. Con la mediazione di un avvocato del posto, datori di lavoro si impegnerebbero ad assumere extracomunitari con contratti regolari, per poi licenziarli a permesso di soggiorno ottenuto e farli finire nelle mani di caporali che li sfrutteranno nei campi a due-tre euro l'ora. Il tutto al costo di 8mila euro tra mediatore e datore di lavoro". Così il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Iovino, a margine di un intervento in aula nel corso del quale ha annunciato un'interrogazione al ministro degli Interni per far luce sulla vicenda. "Vogliamo continuare a essere riconosciuti come un Paese inclusivo, che accoglie e dà speranza. E non possiamo consentire – conclude Iovino - che affaristi senza scrupoli gettino macchie infami su principi in cui crediamo fortemente e ai quali ispiriamo il nostro lavoro". (Ren)