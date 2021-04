Napoli: Caso (M5s) su agente ucciso, lo ricordiamo come simbolo della nostra migliore Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno fa moriva a Napoli l’agente scelto Pasquale Apicella mentre era intento a contrastare una rapina: oggi lo ricordiamo come simbolo della nostra migliore Italia, fatta di impiegati dello Stato che silenziosamente, senza badare al loro interesse personale, servono i cittadini garantendo loro pace e sicurezza. Così il deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Caso. “A Pasquale Apicella e ai tanti silenziosi servitori dello Stato, ai giovani che dedicano i loro migliori anni al benessere collettivo, va il nostro omaggio: rivolgo un pensiero di gratitudine a quanti in queste ore lottano nelle corsie degli ospedali per curare i malati di Covid, a coloro che anche nel pericolo di contagio continuano a soccorrere chi è in stato di necessità, ai tanti Pasquale Apicella che, semplicemente, fanno il loro dovere e, come lui, non si preoccupano della propria sicurezza se è necessario intervenire per tutelare il bene comune”, ha detto in aula. “Pasquale Apicella è per me, deve essere per tutti noi, il simbolo di una Italia solidale ed operosa che non è fatta di gesti eclatanti ma dell’eroico agire quotidiano facendo ciò in cui si crede, ciò per cui si è lottato: a Pasquale, alla sua famiglia, ai suoi colleghi e alla sua città, vada il nostro simbolico abbraccio e l’impegno a tutelare tutti i servitori dello Stato, premiandoli per il merito e valore”, ha aggiunto. (Rin)