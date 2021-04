Napoli: 1 maggio, tavolo interforze per la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata odierna si è svolta, presso il palazzo di governo, una riunione di coordinamento interforze presieduta dal prefetto di Napoli, Marco Valentini con i vertici provinciali delle forze dell’ordine. L'annuncio in una nota della prefettura. Nel corso della riunione "è stata esaminata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’area metropolitana e disposto il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine per garantire il rispetto della normativa anticontagio, in particolare durante la giornata del 1° maggio, nella quale sono previste diverse manifestazioni in concomitanza con la ricorrenza della festa del lavoro”.(Ren)