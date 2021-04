Ponte Stretto: Pd, attraversamento stabile è simbolo di ripresa Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attraversamento stabile dello stretto di Messina, "che permette all'Italia di essere porta principale dell'Europa da e per il Mediterraneo, può e deve rappresentare quel simbolo che dà significato e prospettiva all'intero programma di ripresa elaborato in questi giorni dal governo, coniugando al meglio gli obiettivi di crescita sostenibile, innovazione tecnologica e coesione sociale che sono al centro delle politiche di sviluppo dell'Unione europea". Lo dichiarano in una nota i deputati calabresi e siciliani del Partito democratico (Pd), Enza Bruno Bossio, Santi Cappellani, Carmelo Miceli, Pietro Navarra e Fausto Raciti , che evidenziano la mancanza di un "progetto simbolo" nel programma di rilancio del Paese dopo la pandemia. "Il presidente Mario Draghi ha affermato alle Camere due giorni fa che il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili invierà al Parlamento il risultato dei lavori della commissione di esperti voluta da Paola De Micheli per valutare le soluzioni alternative per l'attraversamento stabile dello Stretto di Messina", sottolineano i deputati, precisando come il ministero desideri "approfondire alcuni aspetti trasportistici, economici e ingegneristici per garantire al Paese e all'Europa l'infrastruttura più idonea". (segue) (Com)