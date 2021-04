Sardegna: compagnia aerea Volotea inaugura nuova rotta Cagliari-Lamezia Terme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver recentemente annunciato l'arrivo della nostra nuova flotta di A320 presso la base di Cagliari, siamo felici di annunciare anche un'altra importante novità: l'avvio di una nuova rotta domestica in partenza dall'Elmas verso l'aeroporto di Lamezia Terme - ha commentato Valeria Rebasti, Country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Dal 4 di luglio, infatti, i nostri passeggeri sardi potranno raggiungere, con voli comodi, veloci e diretti, la Calabria, alla scoperta del suo ricco patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico. Allo stesso tempo ci auguriamo di incrementare il traffico incoming verso Cagliari, sostenendo la ripresa del comparto turistico isolano. La nostra offerta per la Summer 2021 prevede un totale di oltre 390.000 biglietti in vendita da e per lo scalo cagliaritano, pari a un incremento del 34 per cento rispetto al 2019. Naturalmente, tutti i nostri voli saranno all'insegna della massima sicurezza, grazie a una serie di protocolli sanitari implementati per garantire viaggi salubri per passeggeri ed equipaggi, e della più grande flessibilità". (segue) (Rsc)