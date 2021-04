Mafia: Laboccetta, Avola dimostra che si deve diffidare sempre dei pentiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’ex collaboratore di giustizia Maurizio Avola ha riferito all'autorità giudiziaria quanto sarebbe a sua conoscenza sulla strage di via D'Amelio. Dice di aver partecipato alla strage costata la vita al giudice Paolo Borsellino. La Procura di Caltanissetta, su questa vicenda - che segna tutt’ora - pagine oscure della storia d’Italia - ha fatto sapere che allo stato trovato le parole di Avola non hanno trovato riscontro. C’è da chiedersi come mai parli solo ora, a oltre 25 anni dal suo status di pentito". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, già componente la Commissione Antimafia della sedicesima legislatura che ha aggiunto: "E ci vengono in merito, a tal proposito, le parole dello stesso Borsellino e di Falcone, che hanno sempre diffidato dei collaboratori di giustizia: se e quando “cantano”, inseguono sempre e comunque una traiettoria criminale, di qualunque genere sia. Avola, come fanno capire i magistrati, non sarebbe attendibile. Spara solo sciocchezze. per fini personali? O lancia un messaggio a qualcuno? Anche le parole di Salvatore Borsellino sembrano non lasciare dubbi: “Avola è un inquinatore di pozzi”.. È evidente che l'ex boss di Cosa Nostra vada preso con le pinze".(Ren)