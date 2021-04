Sardegna: piano riqualificazione Area, 76 operatori economici interessati, il 63 per cento è sardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' risultato alto l'interesse degli operatori economici che hanno risposto all'avviso compilando la domanda con tutte le informazioni anagrafiche. La maggioranza (63 per cento) dei partecipanti proviene dalla Sardegna, in particolare dalle province di Cagliari e Sassari. Gli operatori nazionali provengono invece da Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Sicilia, Campania, Piemonte, Puglia, Marche. Dei 47 partecipanti sardi, 40 (85 per cento) sono micro o medie imprese che lavorano solo sul territorio regionale o locale. Guardando alla natura dei partecipanti, più della metà (62 per cento) sono imprenditori individuali o società, ma sono presenti anche consorzi ordinari e raggruppamenti temporanei di concorrenti, già costituiti o in fase di costituzione. (segue) (Rsc)