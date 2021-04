Donbass: indagato 50enne cagliaritano per arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interesse degli investigatori della Polizia di Stato, in particolare, si è concentrato su alcuni cittadini italiani combattenti nelle formazioni armate filorusse e ha consentito di accertare, per diversi periodi, dal 2015 al 2019, la presenza dell'indagato nei territori della repubblica indipendentista del Donbass e la sua partecipazione al conflitto armato. Dall'attività di indagine è emerso l'atteggiamento schivo e guardingo dell'indagato ed è stato appurato che lo stesso trascorresse la maggior parte delle giornate navigando sul web, attraverso cui incrementava il proprio bagaglio conoscitivo sulla realtà politica e militare in Donbass, nonché su tecniche riguardanti l'auto addestramento militare, in vista di una sua prossima partenza finalizzata alla reiterazione delle condotte contestate. I poliziotti della DIGOS, grazie agli accertamenti compiuti sui conti correnti bancari del 50enne, hanno anche riscontrato numerose transazioni effettuate presso i territori della Repubblica Popolare di Doneck, tramite i circuiti "money transfert". (segue) (Rsc)