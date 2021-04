Abruzzo: Psr, 2,5 milioni a sostegno dell'agricoltura biologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato regionale abruzzese all'Agricoltura ha promosso un bando per contrastare "il calo registrato negli ultimi anni delle superfici coltivate a biologico e per una maggiore salvaguardia del contesto ambientale". L'iniziativa prevede un finanziamento di 2,5 milioni di euro a sostegno delle aziende che si occupano di agricoltura biologica. La misura dal titolo "conversione e mantenimento dell'agricoltura biologica, è contenuta nell'ambito del Piano di sviluppo rurale (Psr Abruzzo) 2014-2020: è rappresentata da due sotto-misure, la conversione (500mila euro) e il mantenimento (2 milioni). Il bando è stato pubblicato il 23 aprile scorso: il termine della presentazione delle domande è fissato per il prossimo 17 maggio. Potranno partecipare al primo intervento "conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica" le nuove aziende che introducono per la prima volta e notificano a un organismo di certificazione la richiesta di adottare i metodi dell'agricoltura biologica, al secondo "mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica", le aziende storiche già inserite nel sistema di certificazione, secondo una stima dell'assessorato circa 400. (segue) (Gru)